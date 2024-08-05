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Buse Savaşkan kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan kaçıncı oldu?

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Buse Savaşkan kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda yarışan Buse Savaşkan'ın aldığı derece merak konusu oldu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar yüksek atlama finalleri gerçekleştirildi. Savaşkan'ın kaçıncı olduğu ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale kalmıştı. Olimpiyat oyunlarında sporcuların performansları ve aldıkları dereceler, dünya genelindeki sporseverler tarafından yakından takip ediliyor Peki, Buse Savaşkan kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan kaçıncı oldu?

BUSE SAVAŞKAN KAÇINCI OLDU?

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1.86 metreyi ikinci hakkında geçti. Bir sonraki yükseklik olan 1.91 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, 10'uncu olarak organizasyona veda etti.

Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmuştu.

Buse Savaşkan kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan kaçıncı oldu?

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

Buse Savaşkan 24 Şubat 1999 doğumlu Kıbrıslı Türk atlettir. Yüksek atlama branşında yarışmaktadır. Buse Savaşkan, ilk uluslararası deneyimini 2016 yılında Tiflis'te düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerden elenerek elde etti.

BUSE SAVAŞKAN HAYATI VE KARİYERİ

İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m ile finalleri kaçırdı. Ertesi yıl İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya kazandı. Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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