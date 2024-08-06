Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı CANLI izle! Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı yayın nereden izlenir?

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı canlı izle! Buse Naz Çakıroğlu yarı final boks maçı TRT Spor canlı yayın ile ekranlara geliyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale adını yazdıran Çakıroğlu, şampiyon olarak yurda dönmeyi hedefliyor. Peki, Buse Naz Çakıroğlu boks maçı canlı yayın nereden izlenir? İşte Buse Naz Çakıroğlu maçı canlı izle yayını haberimizde!

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Buse Naz Çakıroğlu, yarı final boks maçını, 23.18'te Aira Villagas ile yapacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maç saatinden itibaren Buse Naz Çakıroğlu'nun TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU YARI FİNALE NASIL ÇIKTI?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.