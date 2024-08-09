Buse Naz Çakıroğlu final maçı canlı izle! Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, saat kaçta?
Buse Naz Çakıroğlu'nun heyecanla beklenen final maçı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 olimpiyat oyunlarında 50 kiloda Filipinli rakibi Aira Villagas eleyerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu final maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Roland-Garros'ta gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Filipinli Aira Villegas'la karşı karşıya geldi. Toplam skorda rakibini 5-0'la geçen Çakıroğlu, finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu final maçı canlı izle! Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, saat kaçta?
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta altın madalya müsabakasına çıkacak.
FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Buse Naz Çakıroğlu'nun 9 Ağustos Cuma günü gerçekleştireceği Boks maçını takip etmek isteyen spor severlerin TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından 21.47'den itibaren takip edebileceği açıklandı.