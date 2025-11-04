Burs Kredi Taahhütnamesi nasıl onaylanır, son gün ne zaman?

Milyonlarca üniversiteli gencin gözü burs ve kredi sonuçlarındaydı. Sonuçların açıklanmasının ardından şimdi sırada Burs Kredi Taahhütnamesi onayı süreci var. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden yapılacak bu onay işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlamak zorunda. Peki, Burs Kredi Taahhütnamesi onayı nasıl yapılır ve son başvuru günü ne zaman?

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN DUYURU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın."

Açıklamaya göre, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs veya kredi hakkı kazanan 15-18 yaş arası öğrencilerin, önce anne veya babalarının e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesi gerekiyor. Ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak taahhütname onayını tamamlayabiliyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte, kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne giderek kimlik, vasi kararı gibi belgelerle taahhütname onay işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında eğitim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Bu öğrencilerin, onay işleminin ardından Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla kefaletname hazırlatmaları gerekiyor.

Kefaletname işlemleri, Türkiye'deki noterler tarafından yürütülüyor. Öğrencilerin bu işlemleri tamamlamak için 30 Kasım Pazar gününe kadar süreleri bulunuyor.

Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edilen kefaletnamelerin fiziksel olarak gönderilmesine gerek yok.