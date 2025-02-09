Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi!
Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama

Sahadan çekilen Adana Demirspor'dan ilk açıklama
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Benim için penaltı olmamaya daha yakın

Okan Buruk'tan ortalığı karıştıracak "penaltı" itirafı

Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, Fenerbahçe maçında neden cezalı duruma düştü?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sahalarda ender rastlanacak bir şekilde kırmızı kart gördü. Peki, Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, neden cezalı duruma düştü?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak. Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, neden cezalı duruma düştü?

BURAK YILMAZ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sahalarda ender rastlanacak bir şekilde kırmızı kart gördü.

Genç teknik adam, karşılaşmanın 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, karşılaşmanın kalan kısmını tribünden takip etti.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.

Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, Fenerbahçe maçında neden cezalı duruma düştü?

Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, Fenerbahçe maçında neden cezalı duruma düştü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı
img

Yanardağ püskürmeye başladı
img

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

Galatasaray maçında yaşananlara Fenerbahçe'den olay tepki
Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi için tarihi çağrı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı!
Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Etna Yanardağı'nda güçlü lav akıntısı meydana geldi

Yanardağ püskürmeye başladı
Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın

Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.