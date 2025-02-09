Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, Fenerbahçe maçında neden cezalı duruma düştü?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor maçının 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği için direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak. Burak Yılmaz neden kırmızı kart gördü, neden cezalı duruma düştü?

BURAK YILMAZ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sahalarda ender rastlanacak bir şekilde kırmızı kart gördü.

Genç teknik adam, karşılaşmanın 38. dakikasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Yılmaz, karşılaşmanın kalan kısmını tribünden takip etti.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamayacak.