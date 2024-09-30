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Burak Yılmaz neden istifa etti? İşte nedeni

Burak Yılmaz neden istifa etti? İşte nedeni
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevinden istifa etti. Kayserispor, bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Burak Yılmaz istifa etti mi? Peki, Burak Yılmaz neden istifa etti? İşte nedeni...

Burak Yılmaz neden istifa etti? Trendyol Süper Lig'de galibiyet hasreti çeken Kayserispor, 7. hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genç teknik adam, takımı için bir kan değişikliğinin gerekli olduğunu belirterek istifa kararı aldığını duyurdu.

BURAK YILMAZ İSTİFA ETTİ

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine sezon başında getirilen Burak Yılmaz, takımıyla birlikte Süper Lig'de zor bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 7 maçta galibiyet elde edemezken, son olarak Beşiktaş karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet Yılmaz'ın istifasıyla sonuçlandı.

Kayserispor ile 21 resmi maça çıkan Yılmaz, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Özellikle bu sezon Süper Lig'deki başarısız sonuçlar ve galibiyet hasreti genç teknik adamın üzerindeki baskıyı artırdı.

BURAK YILMAZ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Beşiktaş karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında istifa kararını duyuran Burak Yılmaz, "Her şeyi yaptık, bir tek bırakma kararı kaldı" ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu kararı alma nedenini "Kayserispor'un bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğu" şeklinde açıkladı ve transfer cezası ya da başka bir dış etkenin etkili olmadığını vurguladı. "Bugün bırakma kararı aldım. Şehre iyi geleceğini düşündüğüm için gidiyorum" sözleriyle, takımı ve şehri düşündüğünü belirtti.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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