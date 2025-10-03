2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik viraja giren A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı. Kadroda yıldız isimler dikkat çekerken, en çok konuşulan gelişme ise Galatasaray'ın formda futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın Bulgaristan maçında yer almayacak olması oldu. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçında Barış Alper yılmaz yok mu, neden yok? Barış Alper Yılmaz cezalı mı? Detaylar haberimizde...

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDA BARIŞ ALPER YILMAZ YOK MU?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için geri sayım başladı. A Millî Takımımız, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim'de ise Kocaeli'de Gürcistan ile kritik mücadelelere çıkacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella, iki maç için 27 kişilik aday kadroyu açıkladı. Kadroda dikkat çeken isimler olduğu kadar, cezalı oyuncular da bulunuyor. Özellikle son dönemde performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz, Bulgaristan deplasmanında forma giyemeyecek.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇINDA BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK, CEZALI MI?

Galatasaray formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da istikrarlı performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, Montella'nın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ancak yıldız oyuncu, 11 Ekim'deki Bulgaristan maçında cezası nedeniyle sahada olmayacak.

UEFA tarafından verilen kart cezası sebebiyle Barış Alper, Bulgaristan deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Montella, hücum hattında oluşacak bu boşluğu doldurmak için kadroda geniş bir rotasyon planlıyor. Özellikle Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler'in Bulgaristan karşısında hücum yükünü üstlenmesi bekleniyor.

A MİLLÎ TAKIMI'NIN ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Millî Takım'ın aday kadrosu, hem genç yeteneklerden hem de tecrübeli isimlerden oluşuyor. Montella, bu kez farklı liglerde forma giyen oyunculara da şans verdi. İşte kadroda öne çıkan bazı isimler:

KALECİLER

Altay Bayındır (Manchester United)

Berke Özer (LOSC Lille)

Mert Günok (Beşiktaş)

Uğurcan Çakır (Galatasaray)

DEFANS

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Zeki Çelik (AS Roma)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton)

Mert Müldür (Fenerbahçe)









ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Atakan Karazor (Stuttgart)

FORVET

Arda Güler (Real Madrid)

Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)

Kenan Yıldız (Juventus)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Deniz Gül (Porto)

Can Uzun (Frankfurt)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) – Bulgaristan maçında cezalı

MAÇ PROGRAMI VE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

11 Ekim 2025 – Bulgaristan – Türkiye (Deplasman)

14 Ekim 2025 – Türkiye – Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)

A Millî Takım, gruptaki puan durumunu şekillendirecek bu iki maçtan en iyi sonuçları almak için hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle Bulgaristan deplasmanı, kritik bir viraj olarak öne çıkıyor.