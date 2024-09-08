Bulgaristan Kuzey İrlanda arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

BULGARİSTAN KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan ile Kuzey İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanalından canlı maç izlenebilecek.

BULGARİSTAN KUZEY İRLANDAMAÇI SAAT KAÇTA?

Bulgaristan Kuzey İrlanda Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Bulgaristan Kuzey İrlanda Maçı, saat 19.00'da başlayacak.

BULGARİSTAN KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bulgaristan Kuzey İrlanda maçıPlovdiv'da, Stadion Hristo Botev Stadyumu'nda oynanacak.