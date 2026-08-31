Bulgaristan'da Emekli Maaşları: 810 Bin Kişi Asgari Maaşın Altında, Azami Maaş Alan Sadece 10 Kişi

Bulgaristan Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün yılın ilk altı ayını kapsayan verilerine göre, ülkede yaklaşık 810 bin kişi 322,37 Euro (yaklaşık 18 bin lira) olan asgari emekli maaşının altında veya bu seviyede maaş alıyor. 9 bin 195 emekli ise yıllık bin 738 Euro (yaklaşık 97 bin lira) azami emekli maaşı alıyor; yasal tavanın üzerinde maaş alan sadece 10 kişi bulunuyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla Bulgaristan genelinde ortalama emekli maaşı 523 Euro olarak gerçekleşti. Ülkede 2 milyon 69 binden fazla emekli var. En yüksek ortalama maaş 640 Euro ile Sofya'da, en düşük ise 432 Euro ile Kırcaali'de kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi