Haberler

Bulgaristan'da Emekli Maaşları: 810 Bin Kişi Asgari Maaşın Altında, Azami Maaş Alan Sadece 10 Kişi

Bulgaristan'da Emekli Maaşları: 810 Bin Kişi Asgari Maaşın Altında, Azami Maaş Alan Sadece 10 Kişi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da yılın ilk yarısında yaklaşık 810 bin emekli, 322,37 Euro olan asgari emekli maaşının altında veya bu seviyede maaş alıyor. Ülkede sadece 10 kişi yasal tavanın üzerinde maaş alırken, 9 bin 195 emekli azami maaş alıyor. Ortalama emekli maaşı 523 Euro olarak kaydedilirken, en yüksek ortalama maaş Sofya'da (640 Euro), en düşük ise Kırcaali'de (432 Euro) görüldü.

Bulgaristan Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün yılın ilk altı ayını kapsayan verilerine göre, ülkede yaklaşık 810 bin kişi 322,37 Euro (yaklaşık 18 bin lira) olan asgari emekli maaşının altında veya bu seviyede maaş alıyor. 9 bin 195 emekli ise yıllık bin 738 Euro (yaklaşık 97 bin lira) azami emekli maaşı alıyor; yasal tavanın üzerinde maaş alan sadece 10 kişi bulunuyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla Bulgaristan genelinde ortalama emekli maaşı 523 Euro olarak gerçekleşti. Ülkede 2 milyon 69 binden fazla emekli var. En yüksek ortalama maaş 640 Euro ile Sofya'da, en düşük ise 432 Euro ile Kırcaali'de kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
KKTC'de alabora olan olan geminin kaptanından ilk ifade: Ön taraf kopunca...

Alabora olan geminin kaptanının ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile arasındaki tartışma ölümle bitti! Baba öldü, oğlu tutuklandı

Baba-oğul arasındaki tartışma ölümle bitti!
Konut mağdurlarının şikayetine 'takipsizlik' kararı: 4 bin kişinin ev hayalini çaldılar

"Dev proje" diyerek binlerce kişinin ev hayalini çaldılar
Otelde korkuluk faciası! Alman çocuk hayatını kaybetti

Otelde korkuluk faciası! 4 yaşındaki Alman çocuk hayatını kaybetti
Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: Yüzlerce davetli acile koştu

Sünnet düğünü kabusa döndü! Yüzlerce davetli soluğu acilde aldı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Kaymakam ile koruması birbirine girdi! Savcılık soruşturma başlattı

Kaymakamla koruması birbirine girdi, savcılık hemen düğmeye bastı