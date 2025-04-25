Bülent Uygun'un kızı neden öldü?
Türk futbolunun sevilen isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun, 2025 yılı Nisan ayında hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Kızı Almina Tude Uygun'un genç yaşta vefat haberi, hem spor camiasında hem de kamuoyunda büyük üzüntüye yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte en çok sorulan soru ise: "Bülent Uygun'un kızı neden öldü?"
" Bülent Uygun'un kızı neden öldü?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Ünlü teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki Uygun, 2024 yılı ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Almina Tude Uygun'un ölümüne neden olan hastalık neydi?
BÜLENT UYGUN'UN KIZI NEDEN ÖLDÜ?
Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.