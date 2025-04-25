Futbolculuk kariyerinde büyük takımlarda forma giyen ve Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Bülent Uygun, teknik direktörlük kariyerinde de hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok takımı çalıştırmıştır. Peki, Bülent Uygun'un hayat hikayesi nedir? Peki, Bülent Uygun kimdir? Bülent Uygun kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BÜLENT UYGUN KİMDİR?

Bülent Uygun, 1 Ağustos 1971 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğmuş, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden biridir. Futbolculuk kariyerine Sakaryaspor altyapısında başlayan Uygun, profesyonel kariyerine 1989 yılında Kocaelispor'da adım atmıştır. 1993 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve burada 107 maçta 39 gol atarak önemli bir performans sergilemiştir. 1993–94 sezonunda Süper Lig'de attığı 22 golle gol krallığına ulaşmıştır. Futbolculuk kariyerinde ayrıca Çanakkale Dardanelspor, Trabzonspor, Göztepe, Zonguldakspor, Sivasspor ve Üsküdar Anadolu gibi takımlarda forma giymiştir. 2004 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştır.

Teknik direktörlük kariyerine 2005 yılında Sivasspor'da başlayan Uygun, takımıyla başarılı sezonlar geçirmiştir. Daha sonra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Umm Salal (Katar), Osmanlıspor, Al-Gharafa (Katar), Al-Rayyan (Katar), Kayserispor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor gibi takımları çalıştırmıştır. 2024 yılında tekrar Sivasspor'un başına geçmiş ve 14 Aralık 2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Uygun, futbolculuk kariyerinde Türkiye A Milli Takımı'nda 11 kez forma giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. Ayrıca Türkiye U21 ve U18 milli takımlarında da görev almıştır.

HAYATINI KAYBETTİ

Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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