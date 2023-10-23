Milli kick boksçu Buket Kaya kimdir ve Buket Kaya trafik kazası mı geçirdi sorularına yanıt aranıyor. Buket Kaya öldü mü ve sağlık durumu nasıl olduğu merak ediliyor. Peki, Buket Kaya kimdir, öldü mü? Milli Sporcu Buket Kaya trafik kazası mı geçirdi?

Buket Kaya kimdir, öldü mü? Milli Sporcu Buket Kaya trafik kazası mı geçirdi?

Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, patates yüklü K.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Milli Sporcu Buket Kaya trafik kazası mı geçirdi ve Buket Kaya kimdir, öldü mü sorularına yanıt aranıyor. Buket Kaya kimdir, öldü mü? Milli Sporcu Buket Kaya trafik kazası mı geçirdi? Detaylar haberimizdedir…

BUKET KAYA ÖLDÜ MÜ?

Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, patates yüklü K.Ö.'nün kullandığı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

MİLLİ SPORCU BUKET KAYA TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.