BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 6 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı güne yüzde 0.50 düşüşle başlayarak 2 bin 574 liradan işlem görüyor. Altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 2 bin 581 liradan tamamlamıştı. Dün altının ons fiyatı ise düşüşe paralel olarak 2 bin 537 liraya kadar gerilemişti şu an ise önceki kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 2 bin 402 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın fiyatı alış 4.154,7 TL ve satış 4.258,6 TL

FED'İN KARARI ALTINI ETKİLİYOR



ABD'nin resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasaları başta olmak üzere riskli varlıklarda sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedildi.

Analistler, acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğini belirterek, bankanın kısa vadede atacağı adımları yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin etkisiyle altının ons fiyatında da gerilemelerin görüldüğünü ifade eden analistler, jeopolitik risklerin ve Fed'in faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmasının ise altının ons fiyatını destekleyebileceğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 435 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 350 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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