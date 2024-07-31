BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 31 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

31 Temmuz Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 580 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 260 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,17 üstünde 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 418 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar risk algısının güçlenmesine neden oldu. Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararıyla jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.