BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu?

27 Haziran Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 431 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 2 bin 427 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 60 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 190 liradan satılıyor.

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