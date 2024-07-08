Bugün maç var mı 8 Temmuz EURO 2024?

8 Temmuz Pazartesi günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Yarı Final turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynandı. Peki, Bugün maç var mı EURO 2024?

EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Yarı Final turu maçları Salı-Çarşamba günüoynanacak.

EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşleşmeler:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere