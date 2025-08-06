BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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Sporseverlerin merak ettiği "Bugün maç var mı?" sorusu, 6 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Futbol tutkunları, "6 Ağustos kimin maçı var?" ve "Bugünkü maçlar hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 6 Ağustos 2025 bugün maç var mı?

"6 Ağustos bugün maç var mı?" sorusuna net bir yanıt arayan izleyiciler, Türkiye Süper Ligi ve Milli Takım karşılaşmalarını öncelikli olarak kontrol ediyor. Ancak bugün itibarıyla Türkiye Süper Lig maç programında herhangi bir karşılaşma yer almıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

18.00 K. Almaty-S. Bratislava

20.00 Salzburg-Club Brugge

20.30 Ludogorets-Ferencvaros

21.30 Lech Poznan-Kızılyıldız

22.00 Nice-Benfica

22.00 Feyenoord-Fenerbahçe

BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Avrupa Ligi 3. eleme turu

20.00 Rigas Skola-Kuopion

21.45 Rijeka-Shelbourne

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