BUGÜN MAÇ VAR MI? 6 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

"6 Ağustos bugün maç var mı?" sorusuna net bir yanıt arayan izleyiciler, Türkiye Süper Ligi ve Milli Takım karşılaşmalarını öncelikli olarak kontrol ediyor. Ancak bugün itibarıyla Türkiye Süper Lig maç programında herhangi bir karşılaşma yer almıyor. Peki, bugün maç var mı? 6 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

18.00 K. Almaty-S. Bratislava

20.00 Salzburg-Club Brugge

20.30 Ludogorets-Ferencvaros

21.30 Lech Poznan-Kızılyıldız

22.00 Nice-Benfica

22.00 Feyenoord-Fenerbahçe

Avrupa Ligi 3. eleme turu

20.00 Rigas Skola-Kuopion

21.45 Rijeka-Shelbourne