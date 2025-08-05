BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

"5 Ağustos bugün maç var mı?" sorusuna net bir yanıt arayan izleyiciler, Türkiye Süper Ligi ve Milli Takım karşılaşmalarını öncelikli olarak kontrol ediyor. Ancak bugün itibarıyla Türkiye Süper Lig maç programında herhangi bir karşılaşma yer almıyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

20.00 Malmö-Kopenhag

21.00 Dinamo Kiev-Pafos

21.00 FK Shkendija-Karabağ

21.45 Rangers-Viktoria Plzen

Avrupa Ligi 3. eleme turu

20.00 Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv

Konferans Ligi 3. eleme turu

21.45 Klasvik-Neman Grodno