BUGÜN MAÇ VAR MI? 5 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Sporseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan "5 Ağustos bugün maç var mı?" sorusu, özellikle futbol tutkunlarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Haftanın ikinci gününe denk gelen 5 Ağustos 2025 Salı günü, Türkiye'de ve Avrupa'da hangi takımların sahaya çıkacağı merak konusu oldu.
"5 Ağustos bugün maç var mı?" sorusuna net bir yanıt arayan izleyiciler, Türkiye Süper Ligi ve Milli Takım karşılaşmalarını öncelikli olarak kontrol ediyor. Ancak bugün itibarıyla Türkiye Süper Lig maç programında herhangi bir karşılaşma yer almıyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda? İşte detaylar...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
20.00 Malmö-Kopenhag
21.00 Dinamo Kiev-Pafos
21.00 FK Shkendija-Karabağ
21.45 Rangers-Viktoria Plzen
Avrupa Ligi 3. eleme turu
20.00 Hamrun Spartans-Maccabi Tel Aviv
Konferans Ligi 3. eleme turu
21.45 Klasvik-Neman Grodno