BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün maç var mı? sorusu, futbolseverlerin 11 Ağustos 2025 Pazartesi gününde en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

Trabzonspor ile Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de ise Erokspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bugün maç var mı sorusuna yanıt ararken, maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri de araştırılıyor. İşte 11 Ağustos gününün maç programı ve yayın bilgileri…

11 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Trabzonspor - Kocaelispor (beIN Sports 1)

BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

1. Lig

21:30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

BEIN SPORTS NASIL İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için öncelikle beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Abonelik işlemleri, beIN CONNECT platformu üzerinden veya yetkili bayiler aracılığıyla yapılabiliyor. beIN Sports'u televizyon üzerinden izlemek için uydu alıcınızın beIN Sports kanallarına erişim sağlaması gerekiyor. Abonelik sonrasında yayınlar HD kalitede sunuluyor.

Mobil cihaz veya bilgisayardan izlemek isteyen kullanıcılar ise beIN CONNECT uygulamasını indirebilir ya da web tarayıcısı üzerinden giriş yapabilir. Böylece, canlı maç yayınlarını internet bağlantısı olan her yerden izlemek mümkün.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi! İşte yıkılan bina sayısı

Depremin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! İşte yıkılan bina sayısı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı

Bölgeden servis edilen görüntüler vahim! Minare 250 yıllık camiye ait
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti

Balıkesir depreminde ünlü oyuncu amcasını kaybetti
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı

Facianın eşiğinden dönüldü! Feribot kayalıklara çarptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan 90'da üzüldü

Arda Turan 90'da üzüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.