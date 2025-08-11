BUGÜN MAÇ VAR MI? 11 Ağustos bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de ise Erokspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bugün maç var mı sorusuna yanıt ararken, maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri de araştırılıyor. İşte 11 Ağustos gününün maç programı ve yayın bilgileri…

11 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

21:30 Trabzonspor - Kocaelispor (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

BEIN SPORTS NASIL İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için öncelikle beIN Sports üyesi olmanız gerekiyor. Abonelik işlemleri, beIN CONNECT platformu üzerinden veya yetkili bayiler aracılığıyla yapılabiliyor. beIN Sports'u televizyon üzerinden izlemek için uydu alıcınızın beIN Sports kanallarına erişim sağlaması gerekiyor. Abonelik sonrasında yayınlar HD kalitede sunuluyor.

Mobil cihaz veya bilgisayardan izlemek isteyen kullanıcılar ise beIN CONNECT uygulamasını indirebilir ya da web tarayıcısı üzerinden giriş yapabilir. Böylece, canlı maç yayınlarını internet bağlantısı olan her yerden izlemek mümkün.