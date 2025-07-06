BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 6 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 6 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin merakla araştırdığı "bugün kimin maçı var" sorusu, 6 Temmuz 2025 tarihli spor takviminde öne çıkan mücadelelerle yeniden gündeme geldi.

6 Temmuz Pazar günü "bugün kimin maçı var" diye soran izleyiciler için dikkat çeken maçlar arasında Norveç – Finlandiya ve İsviçre – İzlanda gibi Avrupa Kadınlar Şampiyonası müsabakaları bulunuyor.BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 6 Temmuz bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

6 Temmuz'da Avrupa Kadınlar Şampiyonası kapsamında A Grubu'nda iki önemli mücadele oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak Norveç – Finlandiya maçıyla birlikte günün ilk heyecanı başlayacak. Saat 22:00'de ise İsviçre – İzlanda karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da TRT Spor ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Bugün "bugün kimin maçı var" sorusunu yönelten izleyiciler için Afrika Kadınlar Uluslar Kupası da ilgi çekici maçlar sunuyor. Saat 19:00'da Nijerya, Tunus'la; 22:00'de ise Cezayir, Botsvana ile karşılaşacak. Ancak bu müsabakaların Türkiye'deki yayın hakları bulunmadığından, canlı yayınları yerel kanallarla sınırlı.

Öğleden sonra saatlerinde oynanacak olan Senegal – Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı da dikkat çeken diğer bir Afrika karşılaşması olacak. Bu maç ise saat 17:00'de başlayacak. Türkiye'de bu mücadeleye dair canlı yayın yer almıyor.

6 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası A Grubu

19:00 Norveç-Finlandiya (Tabii ve TRT Spor)

22:00 İsviçre-İzlanda (Tabii ve TRT Spor)

Afrika Kadınlar Uluslar Kupası B Grubu

19.00 Nijerya-Tunus

22.00 Cezayir-Botsvana

Arjantin Primera Nacional

19:05 CA Atlanta - Arsenal Sarandi

21:30 Patronato - T. Suarez

22:00 Racing de Cordoba - All Boys

23:10 CA Guemes - Tucuman

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