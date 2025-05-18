BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 18 Mayıs Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?
Futbolseverlerin haftalardır merakla beklediği gün geldi çattı. Peki bugün kimin maçı var? 18 Mayıs Pazar günü Süper Lig'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar ekranlara geliyor.
Bugün kimin maçı var sorusu, hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme hattını yakından takip eden taraftarlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bugün kimin maçı var sorusunun yanıtı Süper Lig'de zirveye oynayan takımların karşılaşmalarıyla daha da önem kazanıyor. 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da tüm Süper Lig maçları aynı anda başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün kimin maçı var sorusuna Süper Lig açısından yanıt vermek gerekirse; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerin maçları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmalar, beIN Sports'un farklı kanallarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
19.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor
Premier Lig
14.00 Everton-Southampton
16.15 West Ham United-Nottingham Forest
17.00 Leicester City-Ipswich Town
17.00 Brentford-Fulham
18.30 Arsenal-Newcastle United
La Liga
20.00 Valladolid-Deportivo Alaves
20.00 Valencia-Athletic Bilbao
20.00 Real Sociedad-Girona
20.00 Celta Vigo-Rayo Vallecano
20.00 Sevilla-Real Madrid
20.00 Osasuna-Espanyol
20.00 Barcelona-Villarreal
20.00 Atletico Madrid-Real Betis
20.00 Mallorca-Getafe
20.00 Las Palmas-Getafe