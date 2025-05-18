BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 18 Mayıs Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 18 Mayıs Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?
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Futbolseverlerin haftalardır merakla beklediği gün geldi çattı. Peki bugün kimin maçı var? 18 Mayıs Pazar günü Süper Lig'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar ekranlara geliyor.

Bugün kimin maçı var sorusu, hem şampiyonluk yarışı hem de küme düşme hattını yakından takip eden taraftarlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bugün kimin maçı var sorusunun yanıtı Süper Lig'de zirveye oynayan takımların karşılaşmalarıyla daha da önem kazanıyor. 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da tüm Süper Lig maçları aynı anda başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz izlenebilecek mi?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün kimin maçı var sorusuna Süper Lig açısından yanıt vermek gerekirse; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi dev kulüplerin maçları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşmalar, beIN Sports'un farklı kanallarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

19.00 Fenerbahçe-İkas Eyüpspor

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 18 Mayıs Pazar bugün maç var mı, hangi kanalda, şifresiz mi?

Premier Lig

14.00 Everton-Southampton

16.15 West Ham United-Nottingham Forest

17.00 Leicester City-Ipswich Town

17.00 Brentford-Fulham

18.30 Arsenal-Newcastle United

La Liga

20.00 Valladolid-Deportivo Alaves

20.00 Valencia-Athletic Bilbao

20.00 Real Sociedad-Girona

20.00 Celta Vigo-Rayo Vallecano

20.00 Sevilla-Real Madrid

20.00 Osasuna-Espanyol

20.00 Barcelona-Villarreal

20.00 Atletico Madrid-Real Betis

20.00 Mallorca-Getafe

20.00 Las Palmas-Getafe

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