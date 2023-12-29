Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler29 Aralık tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor. Farklı liglerde gerçekleşecek olan karşılaşmaların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Aralık Cuma 2023?
Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,29 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Aralık 2023 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Fiorentina - Torino
Saat: 20:30
Lig: İtalya Serie A
Kanal: S Sport Plus / S Sport
Napoli - Monza
Saat: 20:30
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2
Galatasaray - Fenerbahçe
Saat: 20:45
Lig: TFF Süper Kupa
Kanal: ATV
Benfica - Famalicao
Saat: 21:45
Lig: Portekiz Liga NOS
Kanallar: Spor Smart / Smart Spor HD
Lazio - Frosinone
Saat: 22:45
Lig: İtalya Serie A
Kanal: S Sport Plus
Genoa - Inter
Saat: 22:45
Lig: İtalya Serie A
Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2
Porto - GD Chaves
Saat: 23:45
Lig: Portekiz Liga NOS
Kanallar: Spor Smart / Smart Spor HD