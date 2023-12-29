Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sporseverler,29 Aralık tarihinde oynanacak olan maçların detaylarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 29 Aralık 2023 Cuma? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fiorentina - Torino

Saat: 20:30

Lig: İtalya Serie A

Kanal: S Sport Plus / S Sport

Napoli - Monza

Saat: 20:30

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2

Galatasaray - Fenerbahçe

Saat: 20:45

Lig: TFF Süper Kupa

Kanal: ATV

Benfica - Famalicao

Saat: 21:45

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart / Smart Spor HD

Lazio - Frosinone

Saat: 22:45

Lig: İtalya Serie A

Kanal: S Sport Plus

Genoa - Inter

Saat: 22:45

Lig: İtalya Serie A

Kanallar: S Sport Plus / CBC Sport / S Sport 2

Porto - GD Chaves

Saat: 23:45

Lig: Portekiz Liga NOS

Kanallar: Spor Smart / Smart Spor HD