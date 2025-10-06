Bugün hangi maçlar var? 6 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
6 Ekim Pazartesi akşamı, futbol tutkunlarını heyecan dolu bir gece bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak güçlü ekipler, kritik galibiyetler için karşı karşıya gelecek. Rekabetin ve tempolu oyunun damga vuracağı mücadeleler, milyonlarca taraftar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 6 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
6 Ekim Pazartesi akşamı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik karşılaşmalar sahne alacak. Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak takımlar, bir üst tura yükselmek için kıyasıya mücadele verecek. Heyecanın dorukta olacağı bu maçlar, hem performansları hem de sonuçlarıyla uzun süre konuşulacak. Karşılaşmalara dair tüm detaylar ve öne çıkan anlar haberimizin devamında sizleri bekliyor.
CANLI YAYINLAR
- 21:30 Albacete - Leonesa - S Sport Plus (Canlı)
- 21:30 Teknik Analiz - TRT Spor (Canlı)
- 21:30 Artı Futbol - A Spor (Canlı)
- 20:00 Abdullah Avcı İle Analiz - TRT Spor (Canlı)
- 18:00 beIN Ana Haber - BeIN Haber (Canlı)
- 11:00 HT Spor Gündem - HTSpor (Canlı)
- 14:00 Spor Stüdyosu - TRT Spor (Canlı)
- 07:30 Trendyol Süper Lig Özetler - TRT Spor (Canlı)
- 23:00 Gece Yarısı - HTSpor (Canlı)
DİĞER YAYINLAR
- 07:00 Trendyol 1. Lig Özetler - TRT Spor
- 08:00 Sabah Sporu - A Spor
- 08:00 Başlama Vuruşu - HTSpor
- 10:15 Trendyol Süper Lig Özetler - TRT Spor
- 10:25 Spor Bülteni - TRT Spor
- 10:30 beIN Sabah - BeIN Haber
- 11:00 Spor Ajansı - A Spor
- 11:00 Spor Manşet - TRT Spor
- 12:30 Gün Ortası - TRT Spor
- 13:00 beIN Gün Ortası - BeIN Haber
- 15:00 Spor Gündemi - A Spor
- 16:00 Gündem Futbol - TRT Spor
- 17:30 Dünyadan Spor - TRT Spor
- 18:00 Spor Merkezi - TRT Spor
- 18:00 Ana Haber - A Spor
- 18:00 HT Spor Ana Haber - HTSpor
- 19:30 Uefa Temsilcilerimizin Maç Özetleri - TRT Spor
- 20:00 İbrahim Hacıosmanoğlu Özel - A Spor
- 21:30 Albacete - Leonesa La Liga 2 - S Sport
- 23:00 Aktüel Futbol - TRT Spor
- 23:30 Son Sayfa - A Spor