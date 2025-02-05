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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 ŞUBAT bugün maç var mı? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 ŞUBAT bugün maç var mı? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?
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Futbolseverler, "Bugün maç var mı?", "5 Şubat Çarşamba hangi maçlar oynanacak?" ve "Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek.

5 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi maçlar var? Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Ziraat Türkiye Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası gibi önemli turnuvalar yer alıyor. Bugünkü maç programı, saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte detaylar!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:

Godoy Cruz - Talleres Cordoba | Arjantin Primera Division - 01:00 | Tuttur TV, Spor Smart, Smart Spor HD

Monagas - Defensor Sporting | Copa Libertadores - 03:30 | S Sport 2, S Sport Plus

İskenderunspor - Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 13:00 | A Spor

Kapaz - Neftçi Bakü | Azerbaycan Kupası - 15:00 | CBC Sport

Bodrumspor - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 15:30 | A Spor

Sabah Bakü - Sumqayıt | Azerbaycan Kupası - 17:30 | CBC Sport

Ç.Rizespor - Ankaragücü | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 18:00 | A Spor

Fenerbahçe - Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 20:30 | A Spor

Coventry - Leeds United | İngiltere Championship - 22:45 | Tuttur TV

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 ŞUBAT bugün maç var mı? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?

Bayer Leverkusen - Köln | Almanya Kupası (DFB Pokal) Çeyrek Final - 22:45 | Tuttur TV, S Sport Plus

Cannes - Dives | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 5

Stade Briochin - Nice | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 2

Strasbourg - Angers | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 3

Toulouse - Guingamp | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 4

Genk - Club Brugge | Belçika Kupası - 22:45 | Tuttur TV

Leganes - Real Madrid | İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) Çeyrek Final - 23:00 | Tuttur TV, Tivibu Spor 1

Milan - Roma | İtalya Kupası Çeyrek Final - 23:00 | TRT Spor

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