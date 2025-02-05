BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 ŞUBAT bugün maç var mı? Bugün derbi var mı, kimin maçı var?
Futbolseverler, "Bugün maç var mı?", "5 Şubat Çarşamba hangi maçlar oynanacak?" ve "Maçlar şifresiz mi, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar ekranlara gelecek.
5 Şubat 2025 Çarşamba günü hangi maçlar var? Bugün oynanacak karşılaşmalar arasında Ziraat Türkiye Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İtalya Kupası gibi önemli turnuvalar yer alıyor. Bugünkü maç programı, saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte detaylar!
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü, Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:
Godoy Cruz - Talleres Cordoba | Arjantin Primera Division - 01:00 | Tuttur TV, Spor Smart, Smart Spor HD
Monagas - Defensor Sporting | Copa Libertadores - 03:30 | S Sport 2, S Sport Plus
İskenderunspor - Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 13:00 | A Spor
Kapaz - Neftçi Bakü | Azerbaycan Kupası - 15:00 | CBC Sport
Bodrumspor - Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 15:30 | A Spor
Sabah Bakü - Sumqayıt | Azerbaycan Kupası - 17:30 | CBC Sport
Ç.Rizespor - Ankaragücü | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 18:00 | A Spor
Fenerbahçe - Erzurumspor | Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) - 20:30 | A Spor
Coventry - Leeds United | İngiltere Championship - 22:45 | Tuttur TV
Bayer Leverkusen - Köln | Almanya Kupası (DFB Pokal) Çeyrek Final - 22:45 | Tuttur TV, S Sport Plus
Cannes - Dives | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 5
Stade Briochin - Nice | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 2
Strasbourg - Angers | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 3
Toulouse - Guingamp | Fransa Kupası - 22:45 | Bein Sports 4
Genk - Club Brugge | Belçika Kupası - 22:45 | Tuttur TV
Leganes - Real Madrid | İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) Çeyrek Final - 23:00 | Tuttur TV, Tivibu Spor 1
Milan - Roma | İtalya Kupası Çeyrek Final - 23:00 | TRT Spor