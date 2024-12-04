BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Aralık Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Bugün hangi maçlar var, maç var mı? 4 Aralık Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Tüm detayları ile bugünkü maç programı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.
Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…
4 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Kupası
13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)
13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü
13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer
13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor
13:30 Menemen FK - Elazığspor
13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor
13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK
13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK
13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK
15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)
18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)
20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)
Premier Lig
22:30 Southampton - Chelsea
22:30 Everton - Wolverhampton
22:30 Manchester City - Nottingham Forest
22:30 Newcastle United - Liverpool
23:15 Aston Villa - Brentford
23:15 Arsenal - Manchester United
LaLiga
23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid