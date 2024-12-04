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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Aralık Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Aralık Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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Bugün hangi maçlar var, maç var mı? 4 Aralık Çarşamba günü hangi futbol maçları oynanacak, hangi kanallardan yayınlanacak ve bu maçlar şifresiz mi? Tüm detayları ile bugünkü maç programı ve yayın bilgileri haberimizde yer alıyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 4 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

4 ARALIK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Alanyaspor - Fethiyespor (ASpor)

13:30 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

13:30 24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

13:30 Amed SK - Adana 01 Futbol Kulübü

13:30 Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

13:30 Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

13:30 Fatih Karagümrük - Sarıyer

13:30 Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

13:30 Keçiörengücü - Beyoğlu Yeniçarşıspor

13:30 Menemen FK - Elazığspor

13:30 Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

13:30 Yeni Mersin İdman Yurdu - Kırklarelispor

13:30 Çorluspor 1947 - Manisa FK

13:30 İskenderunspor A.Ş. - Tire 2021 FK

13:30 İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

15:30 Karşıyaka - MKE Ankaragücü (ASpor)

18:00 Konyaspor - Kepezspor FAŞ (ASpor)

20:30 Bursaspor - Van Spor FK (ASpor)

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Aralık Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Premier Lig

22:30 Southampton - Chelsea

22:30 Everton - Wolverhampton

22:30 Manchester City - Nottingham Forest

22:30 Newcastle United - Liverpool

23:15 Aston Villa - Brentford

23:15 Arsenal - Manchester United

LaLiga

23:00 Athletic Bilbao - Real Madrid

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