Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
30 Eylül Salı akşamı, futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi ekipleri, önemli galibiyetler için sahada ter dökecek. Bu heyecan dolu karşılaşmalar, spor tutkunlarının ekran başından ayrılmamasını sağlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 30 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
- 15:00 - Galatasaray - Liverpool - TRT Spor (UEFA Gençlik Ligi)
- 19:45 - Kairat Almaty - Real Madrid - TRT Spor
- 19:45 - Atalanta - Club Brugge - Tabii
- 22:00 - Galatasaray - Liverpool - TRT 1
- 22:00 - Bodo Glimt - Tottenham - Tabii
- 22:00 - Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt - Tabii
- 22:00 - Chelsea - Benfica - Tabii
- 22:00 - Inter - Slavia Prag - Tabii
- 22:00 - Marsilya - Ajax - Tabii
- 22:00 - Pafos - Bayern Münih - Tabii