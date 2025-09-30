30 Eylül Salı akşamı futbolseverler unutulmaz bir heyecana tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, tur atlamak için büyük bir mücadele sergileyecek. Taraftar coşkusunun zirveye çıkacağı bu karşılaşmalar, sporseverlerin hafızasında yer edecek. Kritik maçlara dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında. Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

15:00 - Galatasaray - Liverpool - TRT Spor (UEFA Gençlik Ligi)

(UEFA Gençlik Ligi) 19:45 - Kairat Almaty - Real Madrid - TRT Spor

19:45 - Atalanta - Club Brugge - Tabii

22:00 - Galatasaray - Liverpool - TRT 1

22:00 - Bodo Glimt - Tottenham - Tabii