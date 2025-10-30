Haberler

Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
30 Ekim akşamı futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir maçı canlı olarak izleyecek. Gruplarda üst sıralara çıkma mücadelesi veren takımlar, hem prestij hem de bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Maçın temposu ve taktiksel hamleler, izleyicilere unutulmaz bir futbol deneyimi yaşatacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

30 Ekim akşamı Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının dikkat çekici karşılaşmaları futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Takımlar, bir üst tura yükselme şansını yakalamak için sahada kıyasıya mücadele edecek. Hızlı tempo ve stratejik hamlelerle geçen maçlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kritik dakikalar, öne çıkan oyuncular ve detaylı analizler haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 07:00 – UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor
  • 10:15 – Trendyol Süper Lig Goller – TRT Spor
  • 13:00 – Karaköprü Belediyespor vs Çaykur Rizespor – A Spor
  • 13:30 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor
  • 14:45 – Zonguldakspor vs Bodrum FK – A Spor
  • 16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
  • 18:00 – Gaziantep FK vs Karabük İdmanyurdu – A Spor

  • 20:30 – Al Ahli vs Al Riyadh – TRT Spor
  • 20:30 – Konyaspor vs 12 Bingöl Spor – A Spor
  • 20:30 – Cagliari vs Sassuolo – S Sport Plus
  • 20:30 – Cagliari vs Sassuolo – Tivibu Spor 1
  • 22:30 – Taktik Analiz – TRT Spor
  • 22:30 – Kupada Bugün – A Spor
  • 22:45 – Pisa vs Lazio – S Sport Plus
  • 22:45 – Pisa vs Lazio – Tivibu Spor 1
Sahra Arslan
