Bugün hangi maçlar var? 30 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

30 Ekim akşamı Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının dikkat çekici karşılaşmaları futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Takımlar, bir üst tura yükselme şansını yakalamak için sahada kıyasıya mücadele edecek. Hızlı tempo ve stratejik hamlelerle geçen maçlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Kritik dakikalar, öne çıkan oyuncular ve detaylı analizler haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

07:00 – UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor

10:15 – Trendyol Süper Lig Goller – TRT Spor

13:00 – Karaköprü Belediyespor vs Çaykur Rizespor – A Spor

13:30 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor

14:45 – Zonguldakspor vs Bodrum FK – A Spor

16:00 – Gündem Futbol – TRT Spor

18:00 – Gaziantep FK vs Karabük İdmanyurdu – A Spor