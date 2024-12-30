BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Aralık Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Aralık bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 30 Aralık bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Premier Lig

22:45 Aston Villa - Brighton (beIN Sports Max 1)

22:45 Ipswich Town - Chelsea (beIN Max Sports 4)

23:00 Manchester United - Newcastle (beIN Sports 3)

Serie A

20:30 Como - Lecce (S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Bologna - Hellas Verona (S Sport Plus, S Sport 2)