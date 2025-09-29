Haberler

Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

29 Eylül Pazartesi akşamı, futbolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, kritik galibiyetler için sahada kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmalar, spor tutkunlarının gözünü ekrandan ayırmamasına neden olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

29 Eylül Pazartesi akşamı, futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla dolup taşacak bu mücadeleler, sporseverlerin hafızasında unutulmaz anlar olarak kalacak. Kritik karşılaşmalara dair tüm detaylar haberimizin devamında. Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

  • 14:30 - TRT Spor - Keçiörengücü - Pendikspor
  • 17:00 - TRT Spor - Vanspor - Amedspor
  • 19:30 - S Sport 2 - Parma - Torino
  • 19:30 - S Sport Plus - Parma - Torino
  • 20:00 - BeIN Sports 1 - Beşiktaş - Kocaelispor
  • 20:00 - TRT Spor - Sakaryaspor - Sivasspor

Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

  • 20:00 - BeIN MAX1 - Adana Demirspor - Sarıyer
  • 21:45 - S Sport 2 - Genoa - Lazio
  • 21:45 - S Sport Plus - Genoa - Lazio
  • 22:00 - S Sport - Valencia - Real Oviedo
  • 22:00 - S Sport Plus - Arouca - Porto
  • 22:00 - S Sport Plus - Valencia - Real Oviedo
  • 22:00 - BeIN Sports 3 - Everton - West Ham
  • 22:30 - S Sport Plus - Leganes - Castellon
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı

Shakhtar Donetsk ile 35 hafta sonra bir ilki başardı
Süper Lig'de 20 saniyelik basın toplantısı

Gelmesiyle gitmesi bir oldu! Maç sonunda bakın kaç saniye konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.