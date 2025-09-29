29 Eylül Pazartesi akşamı, futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla dolup taşacak bu mücadeleler, sporseverlerin hafızasında unutulmaz anlar olarak kalacak. Kritik karşılaşmalara dair tüm detaylar haberimizin devamında. Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

14:30 - TRT Spor - Keçiörengücü - Pendikspor

- Keçiörengücü - Pendikspor 17:00 - TRT Spor - Vanspor - Amedspor

19:30 - S Sport 2 - Parma - Torino

19:30 - S Sport Plus - Parma - Torino

20:00 - BeIN Sports 1 - Beşiktaş - Kocaelispor

20:00 - TRT Spor - Sakaryaspor - Sivasspor