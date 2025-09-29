Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
29 Eylül Pazartesi akşamı, futbolseverler unutulmaz bir mücadeleye tanıklık edecek. Şampiyonlar Ligi takımları, kritik galibiyetler için sahada kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmalar, spor tutkunlarının gözünü ekrandan ayırmamasına neden olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
29 Eylül Pazartesi akşamı, futbolseverler büyük bir heyecan yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftarların coşkusuyla dolup taşacak bu mücadeleler, sporseverlerin hafızasında unutulmaz anlar olarak kalacak. Kritik karşılaşmalara dair tüm detaylar haberimizin devamında. Bugün hangi maçlar var? 29 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
- 14:30 - TRT Spor - Keçiörengücü - Pendikspor
- 17:00 - TRT Spor - Vanspor - Amedspor
- 19:30 - S Sport 2 - Parma - Torino
- 19:30 - S Sport Plus - Parma - Torino
- 20:00 - BeIN Sports 1 - Beşiktaş - Kocaelispor
- 20:00 - TRT Spor - Sakaryaspor - Sivasspor
- 20:00 - BeIN MAX1 - Adana Demirspor - Sarıyer
- 21:45 - S Sport 2 - Genoa - Lazio
- 21:45 - S Sport Plus - Genoa - Lazio
- 22:00 - S Sport - Valencia - Real Oviedo
- 22:00 - S Sport Plus - Arouca - Porto
- 22:00 - S Sport Plus - Valencia - Real Oviedo
- 22:00 - BeIN Sports 3 - Everton - West Ham
- 22:30 - S Sport Plus - Leganes - Castellon