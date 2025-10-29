Haberler

Bugün hangi maçlar var? 29 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
29 Ekim akşamı futbol tutkunları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşmayı ekran başında takip edecek. Gruplarda üst sıralara çıkma mücadelesi veren takımlar, hem prestij hem de tur atlama hedefi için sahada ter dökecek. Maçın temposu ve stratejik hamleleri, izleyicilere yoğun bir heyecan deneyimi sunacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 29 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

29 Ekim akşamı Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının önemli karşılaşmaları futbolseverleri bekliyor. Takımlar, bir üst tura çıkma şansını artırmak için sahada yoğun bir mücadele sergileyecek. Hızlı tempo ve stratejik hamlelerle dolu maç, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak. Maçın kritik anları, öne çıkan oyuncular ve detaylı analizler haberin devamında yer alacak.

YAYINLAR

  • 07:15 - Almanya Bundesliga Özetler - TRT Spor
  • 07:45 - Trendyol Süper Lig Özetler - TRT Spor
  • 10:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
  • 13:00 - Kahta 02 Spor - Kasımpaşa - A Spor
  • 13:30 - UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar - TRT Spor
  • 15:00 - Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor - A Spor
  • 15:20 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
  • 16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
  • 18:00 - Manisa FK - Muğlaspor - A Spor (Canlı)
  • 20:30 - Juventus - Udinese - S Sport 2 / S Sport Plus
  • 20:30 - Antalyaspor - Bursaspor - A Spor (Canlı)
  • 20:30 - Como - Verona - S Sport Plus (Canlı)
  • 20:30 - Roma - Parma - S Sport Plus (Canlı)

  • 21:00 - Metz - Lens - beIN Connect (Canlı)
  • 21:00 - Nice - Lille - beIN Connect (Canlı)
  • 21:00 - Lorient - PSG - beIN Connect (Canlı)
  • 21:00 - Le Havre - Brest - beIN Connect
  • 21:00 - Futbol Aklı - TRT Spor
  • 22:30 - Kupada Bugün - A Spor (Canlı)
  • 22:45 - Bologna - Torino - S Sport Plus (Canlı)
  • 22:45 - Inter - Fiorentina - S Sport Plus / S Sport 2 (Canlı)
  • 23:05 - Marsilya - Angers - beIN Connect (Canlı)
  • 23:05 - Nantes - Monaco - beIN Connect (Canlı)
  • 23:05 - Paris FC - Lyon - beIN Connect (Canlı)
  • 23:05 - Strasbourg - Auxerre - beIN Connect (Canlı)
  • 23:05 - Toulouse - Rennes - beIN Connect (Canlı)
Haberler.com
