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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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29 Ağustos Perşembe günü hangi maçlar var ve hangi kanallardan yayınlanacaklar? 29 Ağustos Perşembe günü hangi futbol maçları oynanacak ve bu maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? 29 Ağustos Perşembe günü hangi maçların yayınlanacağı, hangi kanallarda olacağı ve bu maçların şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor. Futbol severler için günün maç programı ve yayın bilgileri önem taşıyor.

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 29 Ağustos bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 29 Ağustos Perşembe günü hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ağustos Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

29 AĞUSTOS 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 | Girona-CA Osasuna | S Sport Plus

20:00 | Trabzonspor-FC St Gallen 1879 | ATV

21:00 | Beşiktaş-FC Lugano | Exxen

21:15 | NK Maribor-Djurgardens IF | TV8

22:30 | Las Palmas-Real Madrid | S Sport Plus

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Beşiktaş Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

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