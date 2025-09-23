Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

23 Eylül Salı akşamı, futbolseverler heyecan dolu anlar yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftar coşkusunun yüksek olduğu bu karşılaşmalar, unutulmaz anlara sahne olacak. Kritik maçların detayları haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

İspanya LaLiga - S Sport - 12:30

Athletic Bilbao - Girona - S Sport - 20:00

Espanyol - Valencia - S Sport Plus - 20:00

Çorum FK - Serik Spor - TRT Spor - 20:00

- TRT Spor - 20:00 Benfica - Rio Ave - S Sport Plus - 22:15

DİĞER YAYINLAR