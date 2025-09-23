Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
23 Eylül Salı akşamı, futbol tutkunları unutulmaz karşılaşmalar izleyecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, önemli galibiyetler için kıyasıya mücadele edecek. Bu heyecan dolu maçlar, sporseverlerin dikkatini ekrana kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
- İspanya LaLiga - S Sport - 12:30
- Athletic Bilbao - Girona - S Sport - 20:00
- Espanyol - Valencia - S Sport Plus - 20:00
- Çorum FK - Serik Spor - TRT Spor - 20:00
- Benfica - Rio Ave - S Sport Plus - 22:15
DİĞER YAYINLAR
- Boluspor - Ümraniyespor - TRT Spor - 17:00
- İspanya LaLiga - S Sport - 17:00
- Hollanda Ligi geniş özetler - S Sport - 19:00
- İspanya LaLiga özetler - S Sport - 22:00
- Levante - Real Madrid - S Sport - 22:30