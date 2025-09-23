Haberler

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Eylül Salı akşamı, futbol tutkunları unutulmaz karşılaşmalar izleyecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarında takımlar, önemli galibiyetler için kıyasıya mücadele edecek. Bu heyecan dolu maçlar, sporseverlerin dikkatini ekrana kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var? 23 Eylül maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

23 Eylül Salı akşamı, futbolseverler heyecan dolu anlar yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Taraftar coşkusunun yüksek olduğu bu karşılaşmalar, unutulmaz anlara sahne olacak. Kritik maçların detayları haberimizin devamında yer alıyor.

CANLI YAYINLAR

  • İspanya LaLiga - S Sport - 12:30
  • Athletic Bilbao - Girona - S Sport - 20:00
  • Espanyol - Valencia - S Sport Plus - 20:00
  • Çorum FK - Serik Spor - TRT Spor - 20:00
  • Benfica - Rio Ave - S Sport Plus - 22:15

DİĞER YAYINLAR

  • Boluspor - Ümraniyespor - TRT Spor - 17:00
  • İspanya LaLiga - S Sport - 17:00
  • Hollanda Ligi geniş özetler - S Sport - 19:00
  • İspanya LaLiga özetler - S Sport - 22:00
  • Levante - Real Madrid - S Sport - 22:30
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti

Başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içen kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıllık aşk mutlu sona ulaştı! İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan dünyaevine girdi

3 yıllık aşk evlilikle taçlandı! Ünlü çift dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.