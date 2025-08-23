Bugün hangi maçlar var? 23 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Güncelleme:
23 Ağustos Cumartesi, futbolseverler için heyecanın tavan yapacağı bir gün. Yerel ligler ve Avrupa'daki kritik maçlar, unutulmaz anlara sahne olacak. Peki, Bugün hangi maçlar var? 23 Ağustos maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

23 Ağustos Cumartesi akşamı, Avrupa sahalarında heyecan dorukta olacak. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde takımlar, tur mücadelesi verirken tempolu oyunlar ve etkileyici atmosferler futbolseverleri ekran başına çekecek. Avrupa'daki bu kritik karşılaşmaların tüm detayları haberimizde!

PREMIER LEAGUE (İNGİLTERE)

  • Mançester city – Tottenham hotspur 12:30
  • Bournemouth – Wolves 15:00
  • Brentford – Aston villa 15:00
  • Burnley – Sunderland 15:00
  • Arsenal – Leeds united 17:30

LA LIGA (İSPANYA)

  • Mallorca – Celta vigo 16:00
  • Atlético de madrid – Elche 18:30
  • Levante – Barcelona 20:30

BUNDESLIGA (ALMANYA)

  • Bayer leverkusen – Hoffenheim 14:30
  • Eintracht frankfurt – Werder bremen 14:30
  • Freiburg – Augsburg 14:30
  • Heidenheim – Wolfsburg 14:30
  • Union berlin – Stuttgart 14:30
  • St. Pauli – Borussia dortmund 17:30

SERIE A (İTALYA)

  • Genoa – Lecce 17:30
  • Sassuolo – Napoli 17:30
  • Ac milan – Cremonese 19:45
  • Roma – Bologna 19:45

LIGUE 1 (FRANSA)

  • Olympique marseille – Paris fc 16:00
  • Nice – Auxerre 18:00
  • Olympique lyonnais – Metz 20:05
