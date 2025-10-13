Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
13 Ekim Pazartesi akşamı futbol tutkunlarını ekranlara kilitleyecek büyük maçlar futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı heyecanı devam ederken, sahaya çıkacak güçlü takımlar hem prestij hem de puan kazanmak için zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 13 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
CANLI YAYINLAR
- 07:45 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
- 10:30 - beIN Sabah - BeIN Haber
- 13:30 - Almanya Bundesliga Özetler - TRT Spor
- 14:00 - Spor Stüdyosu - TRT Spor
- 18:00 - beIN Ana Haber - BeIN Haber
- 20:00 - Milli Takım Zaferler - A Spor
- 21:00 - Teknik Analiz - TRT Spor
- 21:30 - Cordoba-Leonesa La Liga 2 - S Sport
- 21:45 - Montella Basın Toplantısı - BeIN Haber
- 21:45 - Montella Basın Toplantısı - Tivibu Spor
- 21:45 - İzlanda-Fransa - EXXEN
- 21:45 - Kuzey İrlanda-Almanya - EXXEN
- 21:45 - Ukrayna-Azerbaycan - EXXEN
- 21:45 - Slovenya-İsviçre - EXXEN
- 21:45 - İsveç-Kosova - EXXEN
- 23:00 - Aktüel Futbol - TRT Spor
DİĞER YAYINLAR
- 08:00 - Sabah Sporu - A Spor
- 10:15 - Trendyol Süper Lig Goller - TRT Spor
- 10:25 - Spor Bülteni - TRT Spor
- 11:00 - Spor Ajansı - A Spor
- 11:00 - Spor Manşet - TRT Spor
- 12:30 - Gün Ortası - TRT Spor
- 13:00 - beIN Gün Ortası - BeIN Haber
- 14:00 - Gün Ortası - A Spor
- 15:00 - Spor Gündemi - A Spor
- 16:00 - Gündem Futbol - TRT Spor
- 17:30 - Dünyadan Spor - TRT Spor
- 18:00 - Spor Merkezi - TRT Spor
- 18:00 - Ana Haber - A Spor
- 21:00 - Artı Futbol - A Spor
- 21:45 - Galler-Belçika - S Sport Plus
- 23:00 - Son Sayfa - A Spor