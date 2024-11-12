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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
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12 Kasım Salı günü hangi futbol maçları var, hangi kanallardan yayınlanacaklar ve bu maçlar şifresiz mi olacak? Tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

12 Kasım Salı günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor. Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20:45 Juventus - Arsenal | DAZN Women's Football Youtube

20:45 | Barcelona - St. Polten | DAZN Women's Football Youtube

23:00 Bayern Münih - Valerenga | DAZN Women's Football Youtube

23:00 Manchester City - Hammarby | DAZN Women's Football Youtube

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Kasım Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

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