BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Temmuz maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

10 Temmuz Çarşamba günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın bugünkü final maçında Hollanda ile İngiltere, (TSİ) 22.00'de BVB Dortmund Stadı'nda karşılaşacak.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın bugünkü final maçında Hollanda ile İngiltere, (TSİ) 22.00'de BVB Dortmund Stadı'nda karşılaşacak.

İNGİLTERE- HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci yarı final maçında bugün Hollanda ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Almanya'dan Daniel Siebert olacak.

EURO 2024 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Bugünkü müsabakayı kazanacak takım, bugün oynanacak İspanya- Fransa eşleşmesini geçecek ekiple 14 Temmuz'da Berlin'de şampiyonluk maçına çıkacak.