BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Aralık Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
10 Aralık Salı günü hangi futbol maçları var, hangi kanallardan yayınlanacaklar ve bu maçları izlemek için şifre gerekip gerekmediği merak ediliyor. Bu bilgiler, futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor.
Futbolseverler bugün oynanacak karşılaşmaların detaylarını merak ediyor. 10 Aralık Salı günü futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün futbol dünyasında lig karşılaşmalarından Şampiyonlar Ligi maçlarına kadar birçok heyecan verici mücadele sahne alacak. Taraftarların merakla beklediği maçlar için yayın bilgileri de belli oldu. 10 Aralık Salı günü maç var mı? sorusuna yanıt olarak, hem yerel lig hem de uluslararası arenadaki karşılaşmaların detaylarını sizin için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16:00 - Bayer Leverkusen - Inter (UEFA Gençlik Ligi) - UEFA.tv
17:30 - Jose Mourinho Basın Toplantısı - FB TVTV 8 Buçuk
18:00 - Atalanta - Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi) - UEFA.tv
20:45 - Dinamo Zagreb - Celtic (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
20:45 - Girona - Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT Spor, CBC Sport
23:00 - Atalanta - Real Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi) - CBC Sport, tabii Spor
23:00 - Brest - PSV (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Club Brugge - Sporting Lisbon (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Bayer Leverkusen - Inter (UEFA Şampiyonlar Ligi) - İçtimai TV, tabii Spor
23:00 - Leipzig - Aston Villa (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT Spor
23:00 - Salzburg - PSG (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Shakhtar Donetsk - Bayern Münih (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor
23:00 - Leeds United - Middlesbrough (İngiltere Championship) - TV 8 Buçuk, Exxen