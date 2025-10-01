1 Ekim Çarşamba akşamı futbol tutkunları unutulmaz bir heyecan yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, tur atlamak için kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarların coşkusunun doruğa ulaşacağı bu önemli maçlar, sporseverlerin hafızasında yer bırakacak. Kritik karşılaşmalara dair tüm detaylar haberimizin devamında. Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

19:45 - Karabağ vs Kopenhag - Tabii

19:45 - Union Saint-Gilloise vs Newcastle United - TRT 1

19:45 - St.Gilloise vs Newcastle - TRT Spor

20:45 - Fenerbahçe Beko vs Paris Basket - S Sport

22:00 - Napoli vs Sporting CP - Tabii

22:00 - Arsenal vs Olympiakos - Tabii

22:00 - Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao - Tabii

22:00 - Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven - Tabii

22:00 - Monaco vs Manchester City - Tabii

22:00 - Barcelona vs PSG - Tabii

22:00 - Villarreal vs Juventus - TRT 1

DİĞER YAYINLAR