Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
1 Ekim Çarşamba akşamı, futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Şampiyonlar Ligi takımları, kritik galibiyetler için sahaya çıkacak. Bu nefes kesen karşılaşmalar, sporseverlerin ekran başında kalmasını sağlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var? 1 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

1 Ekim Çarşamba akşamı futbol tutkunları unutulmaz bir heyecan yaşayacak. Şampiyonlar Ligi ekipleri, tur atlamak için kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarların coşkusunun doruğa ulaşacağı bu önemli maçlar, sporseverlerin hafızasında yer bırakacak. Kritik karşılaşmalara dair tüm detaylar haberimizin devamında. Bugün hangi maçlar var? 1 Ekim maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

CANLI YAYINLAR

  • 19:45 - Karabağ vs Kopenhag - Tabii
  • 19:45 - Union Saint-Gilloise vs Newcastle United - TRT 1
  • 19:45 - St.Gilloise vs Newcastle - TRT Spor
  • 20:45 - Fenerbahçe Beko vs Paris Basket - S Sport
  • 22:00 - Napoli vs Sporting CP - Tabii
  • 22:00 - Arsenal vs Olympiakos - Tabii
  • 22:00 - Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao - Tabii
  • 22:00 - Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven - Tabii
  • 22:00 - Monaco vs Manchester City - Tabii
  • 22:00 - Barcelona vs PSG - Tabii
  • 22:00 - Villarreal vs Juventus - TRT 1

DİĞER YAYINLAR

  • 12:30 - İspanya LALIGA - S Sport
  • 13:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 17:00 - İspanya LALIGA - S Sport
  • 18:30 - İtalya Serie A - S Sport 2
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
