Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Aralık TV yayın akışı merak konusu oldu. İşte, Bu akşamki yayın akışı!

Bugün hangi diziler var? 20 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var?

Televizyon dünyası, izleyicilere dopdolu bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Bugün ekranlarda yer alacak diziler neler olacak araştırılmaktadır. Çarşamba günü birbirinden iddialı diziler ekranlarda yer alıyor. İzleyiciler tarafından bugün hangi yapımlar televizyonda yayınlanacak merak konusu oldu. Arama motorlarında TV yayın akışı sorgulatılıyor. İşte, 20 Aralık TV yayın akışı!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D'de saat 20.00'de Dilek Taşı (Yeni Bölüm),

Show TV'de saat 20.00'de Sandık Kokusu (Yeni Bölüm),

Star TV'de saat 20.00'de Hükümet Kadın 2,

TRT 1'de saat 20.00'de Gönül Dağı (Yeni Bölüm),

TV 8'de saat 20.00'de Masterchef All Star,

FOX TV'de saat 20.00'de Şahane Hayatım (Yeni Bölüm)

ATV'de saat 20.00'de Kuruluş Osman (Yeni Bölüm) ekranlarda seyirciyle buluşacak.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM NE OLDU?

Karsu'nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken çocuklar için büyük bir değişimdir. Kuzey yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik Karsu ve Reha'ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası Karsu hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NE OLDU?

Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Malhun Hatun Holofira'ya içini döker. Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder.