Yılbaşı akşamı nedeniyle normal günlerinde yayınlanmakta olan birçok dizinin yayınlanıp, yayınlanmayacağı ve Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? soruları merak ediliyor Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda?

Bugün Gönül Dağı var mı? Sorusu, yılbaşı günü televizyon yayın akışında Gönül Dağı'in yer alıp, almadığını merak eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor ve Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda? Soruları ile birlikte 31 Aralık tarihinde araştırılıyor. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda?

BUGÜN GÖNÜL DAĞI VAR MI?

Yılbaşı programı olarak TRT 1 kanalında bugün Gönül Dağı dizisi yer alacak. Program saat 20:00'da izleyicileri ile birlikte TRT 1 ekranlarında buluşacak.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Yılbaşı gecesi televizyon kanallarında yayınlanacak olan diziler aşağıda yer almaktadır. Buna göre bazı kanallarda yılbaşı programları yer alırken, bazı kanallarda ise diziler yer almaya devam ediyor.

KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV: İbo Show Yılbaşı

FOX TV: Benden Ne Olur

SHOW TV : Güldür Güldür Show Yılbaşı

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1: Gönül Dağı

TV 8: O Ses Türkiye 2023