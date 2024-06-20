Bugün BORSA açık mı? 20 Haziran Perşembe BORSA kapalı mı, açık mı? Borsa İstanbul kaçta açılıyor?

Kurban Bayramı tatili, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde borsagenellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. 16, 17, 18 ve 19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı tatili uzatılarak, idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı. Tatil, kamu kurumları için 14 Haziran Cuma günü başlayacak. Bugün BORSA açık mı? 20 Haziran Perşembe BORSA kapalı mı, açık mı? Borsa İstanbul kaçta açılıyor? İşte detaylar...

BUGÜN BORSA AÇIK MI?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır.

Borsa İstanbul, 20-21 Haziran'da açık olacak. Bayram tatili süresince kamu kurumları tatil olsa da, Borsa İstanbul özel bankalarla aynı sınıfta yer aldığı için çalışmaya devam edecek.