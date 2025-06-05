Bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar yarım gün mü?

Bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar yarım gün mü?
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Bugün bankalar açık mı? Bankaların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların hafta içi her gün hizmet verdiği bilinse de, özel günler ve resmi tatillerde durum değişiklik gösterebiliyor.

Bugün bankalar açık mı? sorusu, her resmi tatil veya bayram öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Arefe günü bankalar yarım gün mü? Resmî takvime göre, bayram arifelerinde bankalar yalnızca yarım gün çalışıyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı'nın arefe günü olarak takvimde yer alıyor. Resmî tatil uygulamasına göre, arefe günü bankalar ve kamu kurumlarında mesai yarım gün olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelindeki bankalar da 5 Haziran tarihinde yarım gün hizmet verecek. Bankalar saat 13.00'e kadar açık olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe günü (öğleden sonra tatil)

6 Haziran Cuma: Bayramın 1. günü

7 Haziran Cumartesi: Bayramın 2. günü

8 Haziran Pazar: Bayramın 3. günü

9 Haziran Pazartesi: Bayramın 4. günü

Bugün bankalar açık mı? Arefe günü bankalar yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ EFT YAPILIR MI?

Arefe günü EFT yapılabilir, ancak sadece bankaların açık olduğu saatler içerisinde işlem gerçekleştirilir. Arefe günü resmi yarım gün mesai uygulandığı için, EFT işlemleri yalnızca sabah 09:00 ile 12:30 arasında yapılabilir.

Bu saatler dışında yapılan EFT talimatları ise, bir sonraki ilk iş gününde işleme alınır. Yani Arefe günü öğleden sonra veya bayram günlerinde yapılan EFT'ler bayram sonrası iş gününde alıcıya ulaşır.

AREFE GÜNÜ HAVALE YAPILIR MI?

Havale işlemleri 7/24 yapılabilir. Çünkü havale, aynı bankadaki hesaplar arasında gerçekleştiği için banka mesai saatlerine bağlı değildir. Ancak EFT, farklı bankalar arası işlem olduğundan yalnızca mesai saatlerinde çalışır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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