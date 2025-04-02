BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? 2 Nisan banka çalışma saatleri!

Her resmi tatil döneminde olduğu gibi 2 Nisan 2025'te de "bugün bankalar açık mı?" sorusu gündemde yerini aldı. Resmi tatil ya da özel gün olup olmadığına bağlı olarak bankaların çalışma durumu değişebiliyor. Ancak 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla resmi bir tatil bulunmadığından, bankalar normal düzende hizmet vermeye devam ediyor.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

2 Nisan 2025 tarihinde herhangi bir resmi tatil ya da idari izin durumu söz konusu olmadığından, Türkiye genelinde tüm bankalar müşterilerine hizmet verecek.

BUGÜN EFT/HAVALE YAPILIR MI?

Vatandaşlar, EFT ve havale gibi işlemleri mesai saatleri içinde gerçekleştirebilir. Ayrıca, şubelerden yapılacak nakit çekme, kredi başvurusu, hesap açma gibi işlemler için banka mesai saatleri içerisinde işlem yapılmalıdır.