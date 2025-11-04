Haberler

Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat

Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat Haber Videosunu İzle
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Kayserispor, sezonun ilk galibiyetini aldı. Maçın ardından Kayserispor taraftarları, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe deplasmanı öncesinde 'Kadıköy Fener'e mezar olacak' sloganları attı. Bu tezahüratlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Kayserispor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
  • Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe deplasmanı öncesinde 'Kadıköy Fener'e mezar olacak' sloganları attı.
  • Kayserispor, galibiyetle puanını 9'a yükselterek ligde 15. sıraya yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ancak karşılaşmanın ardından tribünlerde yapılan bir tezahürat büyük yankı uyandırdı.

"KADIKÖY FENER'E MEZAR OLACAK" SLOGANI GÜNDEM OLDU

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu pazar oynanacak Fenerbahçe deplasmanı öncesinde dikkat çeken tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, "Kadıköy Fener'e mezar olacak" sloganları atarken, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu tezahüratlara tepki gösterirken, iki takım arasındaki maç öncesi atmosfer şimdiden gerildi.

KAYSERİSPOR'DAN SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Kasımpaşa karşısında Joao Mendes, Stefano Denswill ve Indrit Tuci'nin golleriyle galibiyete ulaşan Kayserispor, 11 hafta sonunda ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükselterek 15. sıraya çıktı. Kasımpaşa ise 10 puanla 14. sırada kaldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

MASAK raporuna girmişti! İmamoğlu'nun iki yakını ifade verecek
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Size 8 atmayacak Fenetbahçeye yazıklar olsun. Zaten kayserinin düşmesi iyi olacak. Sıkıntılı bir takım. Bir yerler birilerine sahiplik hapacak zaten sıkılmadınız.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATAN SEVER:

Tek dertleri FENERBAHÇE yi yenmek olan bir lig yazıklar olsun size umarım bu yıl ligden düşersiniz

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

gelin gelin bekliyoruz ÇAKALLLARRRR

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Kayseri neyine güveniyorsun , bu fener seni delik deşik eder

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

Gelin lan rengi bozuklar

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla feci şekilde hayatını kaybetti

Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla herkesin gözü önünde can verdi
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü

Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla feci şekilde hayatını kaybetti

Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla herkesin gözü önünde can verdi
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü

Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar

Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
Yanlış kişiyi seçtiler! Parasızlıktan dolandırılamadı bile

Yanlış kişiyi seçtiler! Parasızlıktan dolandırılamadı bile
Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler

Eli sopalı şahıslar okulu basıp dehşet saçtı
Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi

Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.