Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Ancak karşılaşmanın ardından tribünlerde yapılan bir tezahürat büyük yankı uyandırdı.

"KADIKÖY FENER'E MEZAR OLACAK" SLOGANI GÜNDEM OLDU

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu pazar oynanacak Fenerbahçe deplasmanı öncesinde dikkat çeken tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, "Kadıköy Fener'e mezar olacak" sloganları atarken, bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu tezahüratlara tepki gösterirken, iki takım arasındaki maç öncesi atmosfer şimdiden gerildi.

KAYSERİSPOR'DAN SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Kasımpaşa karşısında Joao Mendes, Stefano Denswill ve Indrit Tuci'nin golleriyle galibiyete ulaşan Kayserispor, 11 hafta sonunda ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar puanını 9'a yükselterek 15. sıraya çıktı. Kasımpaşa ise 10 puanla 14. sırada kaldı.