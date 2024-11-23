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Bu haftanın kazandıran yatırımı güvenli liman oldu!

Bu haftanın kazandıran yatırımı güvenli liman oldu!
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Bu hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran yüzde 5,49'la gram altın oldu. Bunu Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yüzde 1,71'le takip etti. Bu haftayı ekside kapatan tek yatırım aracı yüzde 0,80'lik gerilemeyle Euro oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, dolar/TL yüzde 0,39 ve altının gram fiyatı yüzde 5,49 artarken, avro/TL yüzde 0,80 geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,71 üzerinde 9.549,89 puandan tamamladı.

GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,41 yükselişle 20 bin 350 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,48 artarak 5 bin 25 liraya yükseldi.

ABD DOLARI VE EURO KAÇ TL?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 34,5500 liraya çıkarken avro ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden" fonlar oldu.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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