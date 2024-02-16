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BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı?

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BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç olup olmadığı merak konusu oldu. Futbolseverler, ligdeki takımların mücadelesini takip etmek için maç programını araştırıyor. Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar!

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 17 Şubat Cumartesi, 18 Şubat Pazar ve 19 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Fenerbahçe de Rizesppor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Konyaspor ile oynayacak. Ligde 26. hafta 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak iki maçla tamamlanacak. Peki, BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı?

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 26. HAFTA MAÇLARI NASIL?

Süper Lig'de 26. haftanın programı şöyle:

16 ŞUBAT CUMA

  • 20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 ŞUBAT CUMARTESİ

  • 13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
  • 16.00 Hatayspor - Sivasspor
  • 19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 ŞUBAT PAZAR

  • 13.30 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor
  • 16.00 Pendikspor - Trabzonspor
  • 16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
  • 19.00 MKE Ankaragücü - Galatasaray

19 ŞUBAT PAZARTESİ

  • 20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
  • 20.00 Beşiktaş - Konyaspor

BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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