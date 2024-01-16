Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var?

16 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor / Saat 13:00 / Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa-Bandırmaspor / Saat 15:00 / Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor-Sakaryaspor / Saat 17:00 / Ziraat Türkiye Kupası

Ankaragücü- Çaykur Rizespor / Saat 19:00 / Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş-Eyüpspor / Saat 21:00 / Ziraat Türkiye Kupası