Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var?
Spor severlerin merakla beklediği maç programları hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Bugün hangi maçlar var, hangi takımlar sahaya çıkıyor? İşte detaylar...
16 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor / Saat 13:00 / Ziraat Türkiye Kupası
Kasımpaşa-Bandırmaspor / Saat 15:00 / Ziraat Türkiye Kupası
Hatayspor-Sakaryaspor / Saat 17:00 / Ziraat Türkiye Kupası
Ankaragücü- Çaykur Rizespor / Saat 19:00 / Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Eyüpspor / Saat 21:00 / Ziraat Türkiye Kupası