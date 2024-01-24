Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta?

24 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Ankaragücü-Fatih Karagümrük / Saat 17:00 / Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK-Konyaspor / Saat 17:00 / Trendyol Süper Lig

Başakşehir-Fenerbahçe / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig

Antalyaspor-Sivasspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig