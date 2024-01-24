Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta?
24 Ocak tarihinde hangi spor müsabakalarının yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanallarda yayınlanacak? Tüm detaylar TV yayın akışında!
24 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi takımın maçı var? Detaylar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Ankaragücü-Fatih Karagümrük / Saat 17:00 / Trendyol Süper Lig
Gaziantep FK-Konyaspor / Saat 17:00 / Trendyol Süper Lig
Başakşehir-Fenerbahçe / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig
Antalyaspor-Sivasspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig