Bu akşam hangi maçlar var? 22 Ocak MAÇ TAKVİMİ! Bugün kimin maçı var?
Hem yerel hem de uluslararası arenada gerçekleşecek futbol, basketbol ve diğer spor müsabakalarının programı, spor dünyasının gündemini belirliyor. Bu akşamın maç programı ve detaylarına dair bilgileri takip edin, favori takımlarınızın maçlarını kaçırmayın.
22 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Göztepe-Ümraniyespor / Saat 20:00 / Trendyol 1.Lig
Kayserispor-İstanbulspor / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig
Napoli-Inter / Saat 20:00 / İtalya Süper Kupa Final