Bu akşam hangi maçlar var? 20 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün maç var mı?

20 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Fenerbahçe-Hakkarigücü / Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Galatasaray-Fatih Vatanspor / Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş- Fatih Karagümrük / Turkcell Kadınlar Futbol Ligi