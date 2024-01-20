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Bu akşam hangi maçlar var? 20 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün maç var mı?

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Bugünün futbol takvimi merakla bekleniyor. 20 Ocak tarihinde hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Bu akşam maç var mı, hangi takımlar sahada olacak? İşte detaylar...

20 Ocak tarihinde hangi futbol maçlarının olacağı merak konusu oldu. Futbol severler, bugün hangi maçların olduğunu ve bu maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında bu akşam gerçekleşecek maçın detayları sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var? Detaylar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Fenerbahçe-Hakkarigücü / Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Galatasaray-Fatih Vatanspor / Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Beşiktaş- Fatih Karagümrük / Turkcell Kadınlar Futbol Ligi

Bu akşam hangi maçlar var? 20 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün maç var mı?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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